Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall beim Ausparken hat sich am Dienstag (15. August) gegen 17:15 Uhr auf der Straße "Zum Waterland" in Holzweg ereignet. Dabei wollte ein 34-Jähriger mit seinem Wagen aus einer Einfahrt rückwärts auf die Straße einfahren. Zeitgleich lief am rechten Fahrbahnrand eine Fußgängerin vorbei. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der 59-Jährigen und dem Pkw. Sie stützte und verletzte sich. Anschließend brachte sie ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell