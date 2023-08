Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer stürzt auf Kreisstraße

Olpe / Drolshagen (ots)

Ein Alleinunfall eines 16-jährigen Motorradfahrers hat sich am Mittwoch (16. August) gegen 13:15 Uhr auf der K 36 in Rüblinghausen ereignet. Dabei befuhr der Jugendliche mit seinem Leichtkraftrad die Straße von Berlinghausen in Richtung Olpe. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte anschließend mit einem Leitpfosten und stürzte in den angrenzenden Grünstreifen. Der Jugendliche kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell