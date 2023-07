Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Freitagabend, kurz vor 23.30 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn im Bereich der Mannheimer Steubenstraße. Hierbei übersah eine 25-jährige Pkw-Führerin beim Abbiegen nach links, die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn, wodurch es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Glücklicherweise wurde die Pkw-Führerin durch den Zusammenstoß nicht schwerer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. In der Straßenbahn wurden keine Personen verletzt. Am Pkw Hyundai entstand ein Sachschaden von 20.000EUR und an der Straßenbahn 50.000EUR.

