POL-MA: Mannheim - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn - Einsatzkräfte vor Ort - PM Nr. 1

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In dem Zeitraum von Mittwochabend, 21:30 Uhr, und Donnerstagvormittag, 08:30 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Täterschaft die Scheibe der Beifahrertür eines in der Doktor-Werner-Freyberg-Straße geparkten Kleintransporters ein. Die Unbekannten konnten so die Zentralverriegelung des Fahrzeugs entriegeln und gelangten in das ...

