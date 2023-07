Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Pedelec-Fahrer flüchtet nach Unfall

Wiesloch (ots)

Am gestrigen Donnerstag befuhr um 11:30 Uhr ein 14-Jähriger den Verbindungsweg zwischen Gartenstraße und den parallel zum Leimbach verlaufenden Radweg. Als er am Ende des Verbindungsweges links auf besagten Radweg einfahren wollte, kreuzte ein etwa 70-Jähriger mit einem Elektro-Fahrrad den Einmündungsbereich. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß beider Räder. Der 14-Jährige konnte sich rechtzeitig am Zaun der Schrebergartenanlage festhalten und einen Sturz verhindern. Hierbei verletzte er sich am Knöchel und der Reifen seines Rades wurde beschädigt. Der 70-Jährige setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Begleiterin des 70-Jährigen tat den Zusammenstoß ab und setzte ihre Fahrt ebenfalls fort. Der Junge begab sich dann nach Hause und verständigte die Polizei.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach dem 70-Jährigen und seiner Begleiterin. Die Begleiterin soll mit einem gelben Fahrrad unterwegs gewesen sein und hat schulterlange braune Haare. Zu dem etwa 70-Jährigen ist nicht viel bekannt, da dieser einen Helm trug und seine Fahrt unbeirrt fortsetzte.

Zeugen die Angaben zu dem Unfall oder den Radfahrern machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06222-57090 zu melden.

