Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230403-3-pdnms Staubildung nach Unfall auf der A7 Höhe Rendsburger Kreuz

BAB 7, Rendsburger Kreuz (ots)

Am 03.04.2023 um 12.15 Uhr kam es auf der A7, Höhe Rendsburger Kreuz, Fahrtrichtung Norden, zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen musste die A 7 in Richtung Norden bis 13.40 Uhr voll gesperrt werden.

Zwei PKW waren auf dem rechten Fahrstreifen kollidiert, die beiden Fahrer wurden hierbei schwerverletzt.

Ein Rettungshubschrauber musste auf der Fahrbahn landen, die beiden Verletzen kamen in umliegende Krankenhäuser, Lebensgefahr bestand nicht.

Aufgrund der Vollsperrung kam es zu einer erheblichen Staubildung hinter dem Unfall, hierbei kam es am Stauende zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein Ford Transit Fahrer fuhr auf einen stehenden Toyota auf, durch den Aufprall wurde der Toyota noch in einen LKW geschoben. In dem Toyota wurden drei Insassen verletzt, sie kamen ebenfalls mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Bei dem ersten Unfall konnten die Beamten des Polizeiautobahnreviers Neumünster um 13.40 Uhr den linken Fahrstreifen wieder freigeben, der Stau hinter der Unfallstelle baut sich langsam ab.

Zur Unfallursache und der Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

