Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230403-2-pdnms Pressegespräch zur Wiedereröffnung der Polizeistation Neumünster Mitte

Neumünster (ots)

Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten sind die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Neumünster Mitte in den vergangenen Tagen in ihre angestammte Dienststelle in der Parkstraße zurückgezogen und nehmen ihre Aufgaben nun wieder von dort aus wahr.

Am Mittwoch, 05.04.2023, ab 14.30 Uhr besteht für die Pressevertreter die Möglichkeit, sich ein Bild der wiedereröffneten Polizeistation zu machen.

Im Rahmen eines Pressegespräches steht neben der Leitung des 2. Polizeirevieres, der Kriminalinspektion und der Polizeidirektion Neumünster auch der Oberbürgermeister der Stadt Neumünster, Herrn Bergmann, für Fragen rund um das Thema Sicherheitslage, insbesondere in der Neumünsteraner Innenstadt zur Verfügung.

Auf die heute veröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2022 wird an dieser Stelle hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell