POL-NMS: 230330-2-pdnms Aktion " Fit in der Frühling mit dem Fahrrad" in Neumünster-Gadeland

Die Polizeistation SüdOst Dienstort Gadeland hat heute, in der Zeit von 07:45 Uhr bis 11:30 Uhr, die Aktion " Fit in den Frühling mit dem Fahrrad" an der Grundschule Gadeland durchgeführt.

Ziel der Aktion war es die Fahrräder der dritten und vierten Klassen auf Verkehrssicherheit zu prüfen.

Beim erfolgreichem Feststellen der Verkehrssicherheit gab es durch die Beamten den grünen Aufkleber auf das Fahrrad " GEPRÜFT". Es wurden Bremsen, lichttechnische Einrichtung, Reflektoren sowie die Funktionalität des Fahrrades geprüft. Weiterhin wurde ein Augenmerk auf Fahrradhelme gehalten. Bezüglich der Schonung der Wirbelsäule durch den Schulranzen wurde die Montage eines Fahrradkorbes oder eines Gepäckträgers empfohlen.

Die 3. Klassen stellten insgesamt 27 Fahrräder vor, wovon 6 leider keinen Aufkleber bekamen und für ein Fahrrad wurde die weitere Benutzung untersagt und die Schulleitung erhielt Kenntnis über die Maßnahme und wird die Eltern zum Gespräch bitten bei Bedarf, da der Schüler für den Schulweg über die Schule versichert ist.

Die 4. Klassen stellten insgesamt 46 Fahrräder vor, schon in weiser Voraussicht auf die anstehende Fahrradprüfung der 4. Klassen durch die Präventionsabteilung der PD Neumünster. Hiervon erhielten 16 Fahrräder keine Plakette und auch hier wurde für ein Fahrrad die weitere Benutzung untersagt und die Schule wird bei Bedarf ein Gespräch mit den Eltern führen.

Die Schüler deren Fahrräder keine Plakette erhalten haben, erhielten die Möglichkeit über die Osterferien ihre Fahrräder reparieren zu lassen und diese bei Schulbeginn auf der Polizeistation SüdOst Dienstort Gadeland nochmals vorzuführen für den Aufkleber "Geprüft".

Alle Schüler zeigten Interesse an der Fahrradtechnik und machten engagiert mit, so dass die gesamte Überprüfung alle Beteiligten viel Spaß gemacht hat.

