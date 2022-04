Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Audifahrer volltrunken in Velpke von der Polizei angehalten. Führerschein sichergestellt

Helmstedt (ots)

Am Samstagvormittag um 11.02 Uhr befuhr ein Audi die Grafhorster Straße in Velpke und wurde von einem Streifenwagen der Polizei angehalten. Fahrer war ein 52-Jähriger aus Velpke, der sich auf dem Heimweg befand. Die Beamten des Polizeikommissariats Helmstedt stellten starken Alkoholgeruch bei dem Audi-Fahrer fest und forderte ihn zu einem Alcotest auf. Dieser ergab einen Wert von 1,81 Promille in der Atemluft, so dass eine Blutprobe zu Beweiszwecken angeordnet wurde. Nach der Blutprobe wurde der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei Helmstedt nahm Ermittlungen wegen einer Trunkenheitsfahrt nach § 316 StGB auf und fertigte eine Strafanzeige.

