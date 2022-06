Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallzeugen gesucht

Suhl (ots)

Bereits am 08.06.2022 ereignete sich auf einem Parkplatz in der Schneekopfstraße in Suhl eine Unfallflucht. Ein dort abgestellter Suzuki wurde am Tattag zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Suhler Polizei bittet im Rahmen ihrer Ermittlungen um sachdienliche Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen.

