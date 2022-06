Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle

Meiningen (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten von einer Meininger Baustelle in der Elisabeth-Schumann-Straße vier Eimer mit Epoxidharz. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 1.100 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen an der betreffenden Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, die Meininger Polizei (03696 591-0) davon in Kenntnis zu setzen.

