Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwer verletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall

Attendorn (ots)

Attendorn. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 20.08.2023 gegen 20:25 Uhr im Bereich der Kreisstraße 17 in Attendorn. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 37 jähriger Kradfahrer aus Lennestadt die oben genannte Straße in Fahrtrichtung Repe. In Höhe der Einmündung Berlinghausen kam es zum Zusammenstoß mit dem Kraftfahrzeug eines 54 jährigen Kreuztalers. Dabei kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn gesperrt. Die beschädigten Fahrzeuge wurde von einem Abschlepper abtransportiert. Es entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell