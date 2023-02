Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gewerbliches Gebäude von Einbrechern heimgesucht +++ Einbruch in Arztpraxis +++ Beim Geldwechseln bestohlen

1. Gewerbliches Gebäude von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 11.02.2023, 15.00 Uhr bis 13.02.2023, 09.20 Uhr,

(pl)In der Schiersteiner Straße wurde zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen ein von mehreren Firmen genutztes Gebäude von Einbrechern heimgesucht. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster des an der Ecke zur Platanenstraße befindlichen Gebäudes und gelangten hierdurch zunächst in die Büroräume einer Baufirma. Nachdem sie diese Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld entwendet hatten, begaben sich die Einbrecher in den Hausflur und brachen die Türen von zwei weiteren dort ansässigen Firmen sowie einer Wohnung auf. Während sie aus den beiden Büroräumlichkeiten erneut Bargeld mitgehen ließen, ist das Stehlgut aus der Wohnung noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbruch in Arztpraxis,

Wiesbaden, Nerotal, 12.02.2023, 14.00 Uhr bis 13.02.2023, 07.45 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntagnachmittag uns Montagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Straße "Nerotal" ein. Die Einbrecher kletterten auf den Balkon der Praxis und drangen dann durch die gewaltsam geöffnete Balkontür in die Räumlichkeiten ein. Nachdem sie dann die Praxis nach Wertsachen durchsucht hatten, ergriffen die Täter mit dem aufgefundenen Bargeld die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Beim Geldwechseln bestohlen,

Wiesbaden, Wellritzstraße, 13.02.2023, 17.00 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag gelang es einem Betrüger in einem Restaurant in der Wellritzstraße einem Angestellten Bargeld abzuluchsen. Der Täter fragte gegen 17.00 Uhr in dem Restaurant, ob er Geld gewechselt haben könne. Der Restaurantmitarbeiter zeigte sich hilfsbereit und legte das Wechselgeld bereit. Währenddessen wurde er von dem Täter offenbar geschickt abgelenkt und bemerkte erst später, dass er bestohlen wurde. Der Dieb soll etwa 35-40 Jahre alt sowie ca. 1,85-1,90 Meter groß gewesen sein und einen Vollbart gehabt haben. Getragen habe er eine schwarze Baseballmütze, eine schwarze Lederjacke, ein helles Oberteil, eine schwarze Jeans und schwarze Turnschuhe. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

