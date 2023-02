POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 68-jähriger Frau

Wiesbaden (ots) - (pl)Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße in Mainz-Kastel sind am Freitagvormittag zwei Personen verletzt worden. Gegen 10.40 Uhr wurde der Feuerwehr das in einer Wohnung ausgebrochene Feuer gemeldet. Aufgrund des Brandes und der damit einhergehenden starken Rauchentwicklung wurden die Hausbewohner evakuiert. Sie konnten später teilweise ihre Wohnungen wieder aufsuchen. Die ...

