POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Nachtrag zu "13-jähriges Mädchen aus Linkenheim vermisst" - Kind wohlbehalten aufgegriffen

Karlsruhe (ots) - Ein bislang unbekannter Täter wurde am frühen Dienstagmorgen in der Karlsruher Innenstadt bei einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus von einem Bewohner überrascht. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg der Einbrecher gegen 03:35 Uhr mutmaßlich über ein offenstehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses in der Zähringerstraße ein. Dabei ...

