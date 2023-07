Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher ergreift Flucht

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter wurde am frühen Dienstagmorgen in der Karlsruher Innenstadt bei einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus von einem Bewohner überrascht. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg der Einbrecher gegen 03:35 Uhr mutmaßlich über ein offenstehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses in der Zähringerstraße ein. Dabei verursachte er Geräusche, die offenbar einen der Bewohner aus dem Schlaf rissen. Dieser versuchte den zu Fuß flüchtenden Täter noch zu verfolgen, konnte jedoch keinen Sichtkontakt mehr herstellen. Eine umgehend durch die Polizei eingeleitete Fahndung im Tatortbereich führte nicht zum Ergreifen des Täters. Es ergaben sich allerdings Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen. Bei dem Täter handelt es sich mutmaßlich um einen größeren Mann mit hagerer Statur und heller Hautfarbe. Offenbar trug er ein Tanktop und führte eine dunkle Tasche bzw. Sporttasche mit sich. Möglicherweise hatte der Unbekannte außerdem ein Tattoo an einer Wade.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Julian Scharer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell