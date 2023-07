Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell - Auto stürzt Böschung hinab und bleibt auf Bahngleisen liegen

Karlsruhe (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein Mann, als er am Montagnachmittag alleinbeteiligt auf der Albtalstraße (Landesstraße 564) mit seinem Auto eine Böschung hinabstürzte.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 66-jährige Mercedesfahrer gegen 18:30 Uhr auf der Albtalstraße in Richtung Bad Herrenalb, als er kurz nach der Straßenbahnhaltestelle in Marxzell die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Verkehrszeichen und stürzte eine Böschung hinunter. Dort kam es neben den Bahngleisen auf dem Dach zum Liegen. Hinzueilende Passanten halfen dem Fahrer aus dem Auto, der einen Schock erlitt. Am Mercedes entstand ein Schaden von geschätzten 15.000 Euro. Die Unfallursache ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Schienenverkehr der Albtalstrecke kam für etwa zwei Stunden zum Erliegen. Die Albtalstraße musste im Unfallbereich für die Dauer der Bergung zeitweise voll gesperrt werden.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

