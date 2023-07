Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 77-jähriger Motorradfahrer an Unfallfolgen verstorben - Nachtrag zur Meldung vom 16.06.2023 "Unfall auf der Südtangente - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt"

Karlsruhe (ots)

Wie bereits berichtet, touchierte ein 77-jähriger Motorradfahrer am 15.06.2023 im Baustellenbereich der Südtangente offenbar aus Unachtsamkeit die Mittelleitplanke, kam in der Folge zu Fall und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn. Der 77-Jährige Kradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, denen er am Montagvormittag erlag.

Die Ursprungsmeldung zum Verkehrsunfall ist unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5536145

abrufbar.

Larissa Großmann, Pressestelle

