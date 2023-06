Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall auf der Südtangente - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Unfall auf der Südtangente in Karlsruhe am Donnerstagnachmittag ist ein 77-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Pfalz für circa eine Stunde gesperrt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 77-Jährige mit seinem Motorrad gegen 15:20 Uhr in Fahrtrichtung Pfalz im Baustellenbereich kurz vor dem Edeltrudtunnel, als er offenbar aus Unachtsamkeit nach links in Richtung der Mittelleitplanke geriet und diese touchierte. In der Folge kam der Kradfahrer zu Fall und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfallhergang nach aktuellem Kenntnisstand nicht beteiligt. Der 77-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. Aufgrund der Vollsperrung der Richtungsfahrbahn kam es im Feierabendverkehr zeitweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Julian Scharer, Pressestelle

