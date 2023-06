Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Rollerfahrerin bei Unfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine 44-jährige Rollerfahrerin erlitt bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag bei Blankenloch leichte Verletzungen.

Ersten Feststellungen zufolge, fuhr eine 40-jährige VW-Fahrerin gegen 16:30 Uhr auf des Landesstraße 559 von Weingarten kommend in Richtung Blankenloch. Kurz vor Blankenloch hielt die Frau am rechten Fahrbahnrand an, um anschließend zu wenden. Als sie wieder anfuhr, übersah sie offenbar eine in gleiche Richtung fahrende Rollerfahrerin und kollidierte mit dieser. Infolge des Aufpralls stürzte die Zweiradfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

