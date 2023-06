Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 87-Jähriger in Knielingen beraubt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach einem Raub zum Nachteil eines 87-jährigen Mannes am Mittwochnachmittag in Karlsruhe-Knielingen sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge kehrte der Senior gegen 15:15 Uhr gemeinsam mit seiner Ehefrau von einem Einkauf zurück. Als er seinen Pkw in einem Garagenhof in der Itzsteinstraße abstellte, kam eine junge Frau auf ihn zu und bot zunächst ihre Hilfe beim Tragen der Einkäufe an. Dann riss die Unbekannte dem 87-Jährigen jedoch unvermittelt gewaltsam die Armbanduhr vom Handgelenk und flüchtete mit dem Diebesgut zu einem in der Nähe geparkten Pkw, in dem ein weiterer Mann saß. Anschließend fuhr das Fahrzeug in Richtung Annweiler Straße davon.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten das Fahrzeug und die Personen nicht mehr festgestellt werden.

Bei der Täterin handelt es sich laut Angaben des Tatopfers um eine circa 30 Jahre alte Frau. Sie sei etwa 168 bis 170 cm groß gewesen, habe dunkle Haare und dunkle Augen gehabt und sei mit einer dunklen Hose und einem beigefarbenen Oberteil bekleidet gewesen.

Der Fahrer des mutmaßlichen Fluchtfahrzeugs habe dunkle Haare gehabt.

Zeugen oder Hinweisgeber, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Personen oder deren Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

