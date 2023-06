Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Bundesweiter Aktionstag zur Bekämpfung von Hasspostings - Karlsruher Polizei durchsucht zwei Objekte

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Anlässlich des 9. Aktionstags zur Bekämpfung von Hasspostings geht die Polizei heute bundesweit in einer konzertierten Aktion gegen Hass und Hetze im Netz vor. In Karlsruhe vollstreckten Ermittler der Kriminalpolizei auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe zwei Durchsuchungsbeschlüsse in der Wohnung bzw. der Arbeitsstelle eines 26-jährigen Tatverdächtigen. Ihm wird unter anderem die Billigung von Straftaten vorgeworden.

Der Mann soll insbesondere nach dem Amoklauf mit acht Todesopfern in einem Gemeindehaus der Zeugen Jehovas in Hamburg im März 2023 auf seinem für jedermann öffentlich einsehbaren Twitter-Account zum Ausdruck gebracht haben, dass er die Tat für gerechtfertigt hält und billigt.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Beamten Beweismittel, darunter auch mehrere Mobiltelefone, sicher. Die Auswertung der beschlagnahmten Gegenstände dauert an.

Hass und Hetze im Netz sind Nährboden für Radikalisierung und Impulsgeber für Gewalttaten. Unterstützen Sie uns und leisten auch Sie einen Beitrag zur Bekämpfung von Hasskriminalität:

- Anzeige erstatten: Wenn Sie auf Hasspostings im Netz stoßen oder selbst Opfer sind, sollten Sie dies bei der Polizei zur Anzeige bringen.

- Hasspostings melden: Melden Sie Hasspostings bei Anbietern von sozialen Netzwerken und fordern Sie diese auf, strafbare Inhalte zu löschen.

Weitere Informationen zum Thema Hasskriminalität sowie Meldestellen und Hilfsangebote erhalten Sie gebündelt auf der Website "Initiative Toleranz im Netz" unter https://www.initiative-toleranz-im-netz.de/

Ergänzend wird auf die Pressemitteilung des Bundeskriminalamtes zum Aktionstag zur Bekämpfung von Hasspostings verwiesen.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Larissa Großmann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell