POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in ein Pizza-Schnellrestaurant in Stutensee-Blankenloch ein. Um in die Räumlichkeiten des Lieferdienstes in der Von-Behring-Straße zu gelangen, hebelten die Eindringlinge ein Frontfenster mit brachialer Gewalt auf. Im Anschluss daran entwendeten die Diebe größere Mengen an Lebensmitteln sowie einige Fahrzeugschlüssel. Der ...

