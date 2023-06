Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Einbruch in Pizza-Schnellrestaurant

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in ein Pizza-Schnellrestaurant in Stutensee-Blankenloch ein.

Um in die Räumlichkeiten des Lieferdienstes in der Von-Behring-Straße zu gelangen, hebelten die Eindringlinge ein Frontfenster mit brachialer Gewalt auf. Im Anschluss daran entwendeten die Diebe größere Mengen an Lebensmitteln sowie einige Fahrzeugschlüssel.

Der Diebstahlsschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt ist nun auf der Suche nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0721 967180 zu melden.

