Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach vorangegangenen Körperverletzungen

Cuxhaven (ots)

Am Samstag, den 04.03.2023, kam es gegen kurz nach 20:00 Uhr in Cuxhaven in der Brahmsstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zeugen haben beobachtet, wie eine Personengruppe eine bislang unbekannte Person in einen weißen VW mit Münchener Kennzeichen hineinziehen wollten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll es zum Einsatz eines Baseballschlägers gekommen sein. Mögliche Verletzungen des Opfers hierdurch sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen oder die Opfer um Mitteilung von tatrelevanten Beobachtungen. Wer kennt die Täter? Wer kennt das /die Opfer? Hinweise nimmt die Polizei Cuxhaven unter 04721-5730 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell