POL-CUX: Verkehrsverstöße in Cuxhaven

Cuxhaven (ots) - Am 07.03.2023, gegen 13.40 Uhr, kam es am Bahnhof in Cuxhaven zu einem Diebstahl eines an der Wand installierten Händetrockners. Der UT betrat die barrierefreien Toilettenräume im Gebäude mit einem großen Karton. Kurze Zeit später verließ er die Räumlichkeiten wieder mit eben diesem Karton. Später wurde der Diebstahl des Händetrockners festgestellt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 700 ...

mehr