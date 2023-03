Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unbekannte Täter entwenden VW T4

Cuxhaven (ots)

Am 05.03.2023, in der Zeit von ca. 03:00-08:00 Uhr wurde in 27628 Hagen im Bremischen, OT Bramstedt, durch unbekannte Täterschaft ein weißer VW T4 Transporter vom Grundstück des Eigentümers entwendet. Der Transporter befand sich verschlossen auf dem Grundstück des Eigentümers. Der entwendete T4 konnte am selben Tag um 18.10 Uhr im Bereich Hambergen am Fahrbahnrand unverschlossen festgestellt werden. Im Fahrzeug befindliches Werkzeug wurde offenbar nicht entwendet.

Wer Hinweise zu dem Fahrzeug während der Tatzeit geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Schiffdorf unter 04706-9480

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell