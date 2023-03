Polizei Hamburg

POL-HH: 230303-5. Sicherstellung einer Cannabis-Plantage in Hamburg-Poppenbüttel

Hamburg (ots)

Zeit: 01.03.2023, 07:00 Uhr

Ort: Hamburg-Poppenbüttel, Heublink

Beamte des Drogendezernats (LKA 62) haben gestern Morgen Durchsuchungsbeschlüsse in Poppenbüttel und Harvestehude sowie im Hamburger Umland (Schleswig-Holstein) vollstreckt. Hierbei fanden sie auch eine Cannabisplantage.

Die Ermittler waren einem Hinweis aus der Hamburger Bevölkerung nachgegangen, der sie auf die Fährte zweier deutsch-libanesischer Brüder führte. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen sind die Männer verdächtig, eine Marihuanaplantage in einem Einfamilienhaus und Handel mit dem daraus gewonnenen Betäubungsmittel betrieben zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte beim Amtsgericht drei Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der 35- und 37-jährigen Männer in Harvestehude und Kaltenkirchen sowie das Poppenbütteler Einzelhaus, in dem sich mutmaßlich die Plantage befand. Die Beamten vollstreckten die Beschlüsse zeitgleich gestern früh.

In dem Haus trafen die Polizisten den 35-jährigen Tatverdächtigen sowie einen mutmaßlichen Komplizen, einen 34-jährigen Deutschen, an. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten fanden die Beamten in fünf verschiedenen Zimmern knapp vierhundert Cannabispflanzen unterschiedlicher Wuchsstadien sowie rund 370 Setzlinge samt entsprechender Beleuchtungs-, Bewässerungs- und Belüftungstechnik. Die Beamten nahmen die beiden Männer vorläufig fest und stellten sowohl die Marihuanapflanzen als auch das dazugehörige Equipment sicher.

Der ältere der beiden Brüder wurde in seiner Kaltenkirchener Wohnung ebenfalls angetroffen und vorläufig festgenommen. Im Zuge der Durchsuchung seiner Wohnung wurden neben geringen Mengen Marihuana auch über 17.000 Euro mutmaßlich deliktischer Herkunft sichergestellt.

Auch die Wohnung des 34-jährigen Deutschen in Elmshorn wurde anschließend aufgrund von Gefahr im Verzuge durchsucht. Hierbei beschlagnahmten die Polizisten ebenfalls geringe Mengen Marihuana.

Die Durchsuchung der Wohnräume des jüngeren Bruders in Harvestehude führte nicht zur Sicherstellung von Beweismitteln.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen führten die Ermittler alle drei Verdächtigen einem Haftrichter zu. Die Ermittlungen dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell