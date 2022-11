Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Betrügerische Bettler

Hermeskeil (ots)

Am Montag den 28.11.22 kam es in den Ortsgemeinden Schillingen, Kell am See und Reinsfeld vermehrt zu Vorfällen mit bettelenden Personen an Einfamilienhäusern. Den Mitteilungen zufolge hatten hier eine weibliche und/oder eine männliche Person an den jeweiligen Anwesen geklingelt und auf einem Zettel um eine Geldspende gebeten. In Kell am See wurde hierbei ein Betrag im hohen zweistelligen Bereich, bei einer älteren Dame, betrügerisch erlangt. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Hermeskeil. Tel.: 06503-91510 pihermeskeil@polizei.rlp.de

