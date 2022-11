Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeiinspektion Trier: Rückblick auf das Wochenende 25.-27.11.2022

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes ergaben sich für die Beamten der Polizeiinspektion Trier insgesamt 130 Einsätze, die ein polizeiliches Einschreiten erfordert hatten. Neben der Begleitung des verkaufsoffenen Sonntags, Überwachung verschiedener Versammlungslagen im Stadtgebiet und der Aufnahme alkoholbedingter Körperverletzungen in Gastronomiebetrieben, hatte u.a. der Diebstahl eines E-Scooters verhindert werden können (Pressemeldung PI Trier vom 27.11.2022). Darüber hinaus werden zwei Einsatzanlässe dargestellt, bei denen Hinweise aus der Bevölkerung erbeten werden.

Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Totalschaden

Am vergangenen Samstag, 26.11.2022, gegen 00.45 Uhr beabsichtigte eine Streife der PI Trier einen Pkw in der Hornstraße zu kontrollieren. Doch statt sich dem Anhaltesignal zu fügen, beschleunigte der Fahrer des leistungsstarken Kombis sein Fahrzeug und versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Sein Weg führte ihn durch die Eurener Straße, wo er augenscheinlich eine Geschwindigkeit von über 150 km/h erreichte und es glücklichen Umständen geschuldet war, dass dabei niemand zu Schaden kam. Auch eine mobile Straßensperre konnte ihn nicht zum Anhalten bewegen, da er dieser auswich und auch jetzt noch keine Anstalten machte, seine Flucht zu beenden. Beim Versuch, nach links in die Straße Am Pi-Park abzubiegen, endete seine Fahrt jedoch dort abrupt, da er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und frontal mit einem großen Findling kollidierte. Der 48jährige Fahrer blieb unverletzt und konnte widerstandslos festgenommen werden. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt und das totalbeschädigte Fahrzeug abgeschleppt. Ein Verfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurde eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Trier bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, bzw. durch die Fahrweise möglicherweise genötigt oder gefährdet wurden, sich über die Wache unter 0651-9779/5210 zu melden.

Ladendiebin attackiert Mitarbeiterin

Am verkaufsoffenen Sonntag, 27.11.2022, gegen 13.00 Uhr löste in einem Outdoor-Bekleidungsgeschäft in der Fleischstraße der akustische Diebstahlsalarm aus, als eine Kundin im Begriff war, das Geschäft zu verlassen. Beim Versuch einer Mitarbeiterin, die Hintergründe bei der Kundin zu erfragen, ergriff diese die Flucht mit einem Fahrrad. Die Mitarbeiterin nahm die Verfolgung auf und versuchte, das mutmaßliche Diebesgut, welches aus einem Rucksack herausschaute, an sich zu nehmen. Dies unterband die Diebin, indem sie nach der Mitarbeiterin schlug und sich im Anschluss entfernte. Die gesuchte Ladendiebin wird beschrieben mit schwarzen, zu einem Dutt gebundenen Haaren, einer bordeauxfarbenen Jacke, einem auffälligen Lippenstift in hell-lila und einem Tattoo an der Hand. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen könnten, erbittet die PI Trier unter 0651-9779/5210

