Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Schweich (ots)

Am Sonntag, dem 27.11.2022, gegen 18.30 Uhr ereignete sich in der Richtstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Die 46-jährige Fahrzeugführerin bog von der Sommergasse in die Richtstraße ein. Der 46-jährige Fahrradfahrer befuhr mit seinem ordnungsgemäß beleuchteten Fahrrad die Richtstraße in Richtung Brückenstraße. Im Einmündungsbereich bremste der bevorrechtigte Fahrradfahrer vorausschauend stark ab um eine Kollision mit dem abbiegenden Pkw zu vermeiden, stürzte aber aufgrund der Vollbremsung mit seinem Fahrrad zu Boden. Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Trier verbracht. Im Einsatz befand sich ein Rettungswagen sowie eine Streife der Polizei Schweich.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell