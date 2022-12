POL-BO: Verkehrsunfall in Bochum - Radfahrer (46) stürzt über Motorhaube

Witten (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einem versuchten Raub, der sich am Donnerstag, 8. Dezember, gegen 5.10 Uhr in Witten ereignet hat. Ein 39-jähriger Wittener war auf der Ruhrstraße unterwegs und wollte eine Bankfiliale betreten. Im Eingangsbereich befanden sich zwei bislang unbekannte Personen, die ihn unvermittelt schlugen, bedrohten und Bargeld forderten. Der Wittener begab sich allein in die Bank und ...

