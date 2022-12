POL-BO: Radfahrer (28) kollidiert mit Haltestellenschild und wird schwer verletzt

Herne (ots) - Bereits am Montag, 5. Dezember, ist es im Bereich einer Bushaltestelle in Herne-Mitte zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei Jugendlichen gekommen. Die Kripo sucht Zeugen, um den genauen Tathergang rekonstruieren zu können. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 13.55 Uhr an der ...

mehr