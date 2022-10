POL-PDWIL: Trickdiebstahl im Aldi in Wittlich

Polizeidirektion Wittlich

Trickdiebstahl im Aldi in Wittlich

Am Samstag, 22. Oktober 2022, kam es gegen 12:25 Uhr in der Aldi Filiale in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich zu einem Trickdiebstahl. Zwei Täterinnen wurden auf das spätere Opfer aufmerksam, weil die Dame ihre Handtasche in ihrem Einkaufswagen liegen hatte. Nach einem ersten erfolglosen Versuch die Geldbörse aus der Tasche zu entwenden, lenkte eine der Täterinnen die Geschädigte ab, in dem sie ihr einen Karton aus dem Kühlregal vor die Füße fallen ließ. Diesen Moment nutzte die zweite Täterin, um den Reißverschluss der Handtasche zu öffnen und die Geldbörse zu entnehmen. Unmittelbar danach verließ sie mit der Beute den Aldi. Nachdem die Geschädigte kurz darauf das Fehlen ihrer Geldbörse bemerkte und Verdacht gegen die noch in der Nähe stehende zweite Täterin schöpfte, wandte sie sich an die Filialleitung, die diese festhielt und die Polizei informierte. Sollte es Zeugen geben, die sachdienliche Hinweise zur flüchtigen Täterin geben können, werden diese gebeten, sich unter 06571/926-0 bei der Polizei in Wittlich zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, Handtaschen oder Geldbörsen niemals im Einkaufswagen liegen zu lassen. Wie diese Tat wieder zeigt, reicht den Tätern ein kurzer Moment der Ablenkung um den Diebstahl zu begehen.

