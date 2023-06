POL-SO: Werl-Büderich - Einbruch

Ense (ots) - In der Zeit zwischen dem 31. Mai, 16:30 Uhr und dem 1. Juni, 05:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Firma in der Straße Am Ohrt ein. Die Einbrecher schlugen zunächst eine Scheibe am Gebäude ein, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Anschließend durchsuchten die Diebe die Firma nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Messingrohre und - gelenke. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen ...

mehr