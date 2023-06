Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hund beißt Jugendlichen auf Schulweg - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Auf seinem Weg in die Schule wurde ein 16-Jähriger am Montagmorgen in Durlach von einem Hund gebissen. Da die Hundehalterin sich anschließend entfernte, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 16-Jährige gegen 09:00 Uhr auf dem Weg in die Schule, als ihn in der Grötzinger Straße auf Höhe der Gewerbeschule der angeleinte Hund einer Joggerin unvermittelt in den linken Oberschenkel biss. Die Joggerin habe den Hund an der Leine von dem Geschädigten weggezogen und sei - ohne dem Vorfall weitere Beachtung zu schenken - in Richtung Endhaltestelle weitergejoggt. Der Jugendliche wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der Hund wird als ungefähr 60 cm groß (Schulterhöhe) beschrieben, mit hellem Fell und dunklen Stellen im Gesichtsbereich. Möglicherweise handelt es sich bei dem Tier um einen Husky. Die Hundehalterin soll etwa 20 Jahre alt, zwischen 170-175 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Sie trug schulterlange, überwiegend helle, zu einem Zopf gebundene Haare und war mit einer pinkfarbenen Laufhose und einem pink-blauen Oberteil bekleidet.

Beamte der Polizeihundeführerstaffel haben Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter 0721 6633980 zu melden.

