Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneuter Brand in Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am gestrigen Morgen (27.07.2022, ca. 09.00 Uhr) erhielt die Greizer Polizei von der Rettungsleitstelle Gera die Information, über einen Brand im Bereich Silberfeld in Zeulenroda-Triebes. In der Folge gelang es den Kameraden der Feuerwehr zügig, den Brand zu löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 03661/6210 aufgenommen. (JMV)

