Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Tennisheim, Täter ermittelt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in die Vereinsgaststätte des Tennisclubs in der Straße "Obermühle" eingebrochen.

Ein zunächst unbekannter Täter durchtrennte einen Zaun, um auf das Vereinsgelände zu gelangen. Dann drang er gegen 2:40 Uhr über ein Fenster in das Tennisheim ein und entwendete dort einen Laptop, eine Musikbox sowie Bargeld.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte ein 35-jähriger Mann aus dem Landkreis Kusel, der sich jedoch regelmäßig in Rockenhausen aufhält, als Tatverdächtiger ermittelt werden. Auf Antrag der Staatanwaltschaft Kaiserslautern, ordnete der Ermittlungsrichter eine Wohnungsdurchsuchung an einer bekannten Aufenthaltsadresse in Rockenhausen an. Bei der Durchsuchung wurden Beweismittel aufgefunden, die dem Einbruch im Tennisheim zugeordnet werden können. Der Beschuldigte wurde erkennungsdienstlich behandelt, bestritt jedoch die Tatbegehung und machte zur Sache keine weiteren Angaben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell