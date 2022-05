Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldautomatensprengung: Mindestens fünf Täter mit zwei Fahrzeugen

Hemer (ots)

Ergänzung zur Pressemeldung Geldautomatensprengung in Hemer, 6.5.2022, 3.14 Uhr

Zeugen hörten um 2.09 Uhr zwei Detonationen, so dass die Polizei davon ausgeht, dass beide in dem Gebäude an der Europastraße aufgestellten Geldautomaten kurz hintereinander in die Luft gesprengt wurden. Die Anwohner beobachteten anschließend mindestens fünf Personen in schwarzer Kleidung, die mit einem dunklen Audi und einem Golf 7 GTI mit gelbem Kennzeichen (vermutlich niederländisch) flüchteten. Ob sie tatsächlich Beute machten, kann noch nicht definitiv gesagt werden. Die Explosionen richteten erheblichen Schaden im Geschäftsraum an. Untersuchungen durch einen Statiker ergaben keine erheblichen Gebäudeschäden, so dass die Bewohner des Hauses nach einiger Zeit in einer benachbarten Gaststätte am Morgen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die wegrasenden Autos gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Bitte melden unter Telefon 02372/9099-0. (cris)

