POL-KA: (KA) Ettlingen - Zwei Leichtverletzte nach Kollision zwischen Motorradfahrer und zwei Pkw

Karlsruhe (ots) - Unbekannte haben sich im Zeitraum zwischen Mittwoch und Samstag gewaltsam Zutritt in ein Imbissrestaurant in der Grötzinger Eisenbahnstraße verschafft. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in das Innere. Anschließend nahmen die Diebe Bargeld, Lebensmittel und Küchengeräte im Wert von mehreren hundert Euro an sich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht ...

mehr