Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Einbrüche in Imbissbetriebe

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben sich im Zeitraum zwischen Mittwoch und Samstag gewaltsam Zutritt in ein Imbissrestaurant in der Grötzinger Eisenbahnstraße verschafft.

Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in das Innere. Anschließend nahmen die Diebe Bargeld, Lebensmittel und Küchengeräte im Wert von mehreren hundert Euro an sich.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

In der Nacht zum Samstag scheiterten ebenfalls unbekannte Täter an den massiven Einbruchsicherungen eines Imbissstands Am Storrenacker in Hagsfeld. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweisgeber zum Einbruch in Grötzingen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 49070 an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach zu wenden.

Zum Einbruch in Hagsfeld nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer 0721 967180 die Hinweise entgegen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

