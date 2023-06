POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Vereinsheim in Daxlanden

Karlsruhe (ots) - Durch Einschlagen der Scheibe an einer Terrassentür verschafften sich am Freitagnachmittag zwischen 14:50 Uhr und 16:35 Uhr bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Nuitstraße in Mühlburg. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume. Ob die Eindringlinge fündig wurden, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Wer verdächtige ...

