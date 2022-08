Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Medieneinladung: 2700 Jugendfeuerwehrangehörige im HANSA-PARK

Kiel (ots)

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist der HANSA-PARK in Sierksdorf am kommenden Samstag (27. August) wieder das Ziel der schleswig-holsteinischen Jugendfeuerwehren. Rund 2700 Jugendliche aus den 446 Jugend-feuerwehren Schleswig-Holsteins kommen zum "15. Aktionstag der Jugendfeuer-wehren" in Deutschlands einzigen Freizeitpark am Meer. Der "HANSA PARK" bietet Spaß und Action für die Mitglieder der Jugendfeuerwehren. Vertreter der Medien laden wir dazu herzlich ein. Für Vertreter der elektronischen Medien bieten wir Actionbilder und O-Töne mit Mitgliedern der Jugendfeuerwehr. Um ihre Anmeldung unter der Mailadresse Benthien@lfv-sh.de wird bis Freitagmit-tag gebeten, um Ihnen den Eintritt in den Park sichern zu können.

Der "15. Aktionstag der Jugendfeuerwehren" ist eine Gemeinschaftsaktion des HANSA-PARK mit dem Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein. Ziel des Ver-bandes ist es, ein attraktives Erlebnis für Mitglieder der Jugendabteilungen in den Feuerwehren zu schaffen und dieses Ehrenamt dadurch noch attraktiver zu machen. Der HANSA-PARK unterstützt den Tag durch günstige Sonderkonditionen für die Jugendfeuerwehren.

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell