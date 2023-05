Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 27-Jähriger nach Tötungsdelikt festgenommen (Nürtingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Nürtingen (ES): Wegen des Verdachts des Totschlags ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 27-jährigen Tatverdächtigen, der am Samstag (27.05.2023) in Nürtingen von der Polizei vorläufig festgenommen wurde. Dem Mann wird vorgeworfen, für den gewaltsamen Tod seines 24-jährigen Bruders verantwortlich zu sein.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen, sollen sich die beiden Brüder am Samstagabend alleine in der gemeinsamen, elterlichen Wohnung aufgehalten haben. Im Verlauf des Abends soll der 27-Jährige seinen Bruder mit einem Messer schwer verletzt haben. In der Nachbarschaft wohnende Angehörige alarmierten gegen 22.15 Uhr die Polizei, nachdem sich der Verdächtige ihnen gegenüber offenbart hatte. In der Wohnung der Brüder fanden die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst das 24-jährige Opfer tot auf.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen im persönlichen Umfeld der beiden Brüder zu den möglichen Hintergründen der Tat dauern noch an. Eine noch ausstehende Obduktion des Leichnams soll näheren Aufschluss über die genaue Todesursache und den Tathergang geben. Der bislang unbescholtene Beschuldigte, der die deutsche und russische Staatsangehörigkeit besitzt, soll im Laufe des Sonntags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt werden. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell