Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Widerstand und tätlicher Angriff

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Betrunken in den Gegenverkehr

Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B297 zwischen Kirchheim und der Abfahrt nach Lindorf ereignet hat. Ein 52-Jähriger war gegen 15.50 Uhr mit seinem VW Transporter von Kirchheim in Richtung Reudern unterwegs. Den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge kam er etwa auf Höhe der Zufahrt zum Flugplatz Hahnweide alkoholbedingt mit seinem Fahrzeug immer weiter nach links und auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Dacia Dokker einer 33-Jährigen. Beide Fahrer wurden derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und vom Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen und zwei Notärzten im Einsatz war, zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Lenker ergab beim Unfallverursacher einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 0,9 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 52-Jährigen einbehalten wurde. Die Autos, an denen jeweils ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro entstanden war, mussten von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 13 Feuerwehrleuten im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis 17.45 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte örtlich abgeleitet. (cw)

Hochdorf (ES): Fassade in Brand geraten

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, in die Straße Steetwiesen ausgerückt. Dort hatte offenbar rund eine Stunde zuvor ein Mann mit einem Unkrautbrenner das Gras in den Terrassenplatten abgeflammt. Dabei war er wohl zu nah an die Fassade des Gebäudes geraten, worauf sich die dahinterliegende Dämmung entzündete. Der Schwelbrand, der in der Folge durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden konnte, hatte sich bereits bis in das Dachgeschoss vorgefressen. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte sich der Schaden auf circa 30.000 Euro belaufen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (mr)

Esslingen (ES): Pkw kontra Fahrrad

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend an der Kreuzung Moltke- / Schulstraße ereignet hat. Ein 56 Jahre alter Radler war gegen 19 Uhr auf der Moltkestraße in Richtung Sirnau unterwegs. An der Kreuzung mit der Schulstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Ford Fiesta eines 25-Jährigen. Bei dem anschließenden Zusammenstoß zog sich der Radfahrer nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. (rn)

Ostfildern (ES): 30-Jähriger in Gewahrsam genommen

Unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt der Polizeiposten Ostfildern seit Donnerstagnachmittag gegen einen 30-Jährigen aus Nellingen. Der psychisch auffällige Mann soll gegen 16.10 Uhr in der Maybachstraße gegen einen vorbeifahrenden Toyota geschlagen und das Fahrzeug dadurch beschädigt haben. Anschließend begab er sich in seine Unterkunft. Dort soll er auf einen 33 Jahre alten Mitbewohner eingeschlagen haben. Dabei kam offenbar auch ein Metallrohr zum Einsatz. Der 33-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Als die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten auf den deutlich alkoholisierten und aggressiven Tatverdächtigen trafen, bewarf dieser die Einsatzkräfte, worauf er zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden mussten. Anschließend wurde der 30-Jährige in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht. Zuvor hatte er versucht, einem Beamten einen Stoß mit dem Kopf zu versetzen. Zudem hatte er nach den Einsatzkräften getreten und diese beleidigt. Vier Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst fortsetzen. (rn)

Esslingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der Straße Am Ziegelbrunnen im Stadtteil Berkheim ereignet hat. Ein 36-Jähriger war gegen 18.10 Uhr mit seinem VW Passat in Richtung L1192 unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 37-Jähriger verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte in das Heck seines Nissan Qashqai. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der augenscheinlich leicht verletzte 37-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (jp)

Wendlingen (ES): Fahrradfahrer zu Fall gekommen

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag auf der Ötlinger Straße ereignet hat. Ein 66-Jähriger war gegen 11.50 Uhr mit seinem Rad unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden am Fahrrad des 66-Jährigen kann derzeit noch nicht beziffert werden. (jp)

Beuren (ES): Pedelecfahrer leicht verletzt

Ein Fahrfehler dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagmittag auf der Tiefenbachstraße ereignet hat. Ein 76-Jähriger war gegen 12.15 Uhr mit seinem Pedelec in einer Radgruppe unterwegs. Da er vermutlich zu stark gebremst hatte, kam der Mann mit seinem Fahrrad ohne Einwirkung durch Dritte zu Fall. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden am Pedelec wird auf circa 500 Euro geschätzt. (jp)

Kirchheim (ES): Frau mit Fahrrad gestürzt

In einer Kurve gestürzt ist eine Fahrradfahrerin am Donnerstagabend auf einem parallel zur Plochinger Straße verlaufenden Radweg. Die 84-Jährige wollte gegen 19.15 Uhr mit ihrem Damenrad nach rechts in Richtung Weppachweg abbiegen, als sie infolge einer entgegenkommenden Radfahrerin abbremsen musste und hierauf alleinbeteiligt zu Fall kam. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad der Frau ist augenscheinlich kein Sachschaden entstanden. (jp)

Gomaringen (TÜ): Radfahrer gestürzt

Den ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat ein 40-Jähriger beim Sturz von seinem Fahrrad am Donnerstagabend erlitten. Der Mann war gegen 19.50 Uhr auf einem Weg in Verlängerung der Alteburgstraße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt stürzte. Der Rettungsdienst brachte den 40-Jährigen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. (rn)

