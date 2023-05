Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Rauschgiftdealer nach Verkehrsunfall festgenommen (Ostfildern)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Gegen einen 48-Jährigen, der am Mittwochnachmittag (24.05.2023) in Ostfildern mit seinem Fahrrad gestürzt ist, ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zwischenzeitlich unter anderem wegen des Verdachts des bewaffneten unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Dem Mann wurde gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall zum Verhängnis, bei dem er wohl unter Drogeneinfluss stehend mit seinem Fahrrad alleinbeteiligt stürzte und dabei leicht verletzt wurde. Da sich in der Folge der Verdacht ergab, dass der 48-Jährige an seiner Wohnanschrift Betäubungsmittel aufbewahren könnte, wurden die Räume durchsucht. Dabei fanden und beschlagnahmten die Polizeibeamten unter anderem rund 2,5 Kilogramm Cannabis, 100 Gramm Kokain, psychoaktive Pilze, über 24.000 Euro mutmaßliches Drogengeld sowie eine Feinwaage. Nicht ausschließbar zur mutmaßlichen Verteidigung der Betäubungsmittel bewahrte der Beschuldigte zudem mehrere Messer griffbereit auf.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Donnerstags (25.05.2023) der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an. Der 48-jährige Deutsche wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen insbesondere zur Herkunft sowie zu den Absatzwegen der Drogen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell