POL-RT: Gestürzter Motorradfahrer; Einbrüche in Firmen; Fußgänger angefahren; Kehrmaschine umgekippt; Unfallflucht und versuchte Strafvereitelung

Pfullingen (RT): Motorradfahrer gestürzt

Schwer gestürzt ist ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer am Donnerstagmorgen auf der Stuhlsteige (L382). Der Jugendliche war gegen 6.20 Uhr mit seiner KTM auf der Landestraße von Sonnenbühl in Richtung Pfullingen unterwegs, als er in der ersten scharfen Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die Stuhlsteige für etwa eine Stunde gesperrt werden. (cw)

Römerstein (RT): Einbrecher in Böhringen unterwegs

In einer Brauerei in der Aglishardter Straße und eine Firma in der Straße Unter Lau sind Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 19.30 Uhr und 7.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über eine Tür bzw. mit Hilfe einer Leiter über ein gekipptes Fenster im Obergeschoss Zutritt zum Inneren der Gebäude. Darin brachen sie mehrere Türen sowie Schränke auf und durchwühlten die Büros nach Stehlenswertem. Dabei stießen sie jeweils auf Bargeld, das sie mitgehen ließen. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 2.500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Bad Urach hat zusammen mit Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Fußgänger contra Pkw

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 19-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in der Alleenstraße erlitten. Der junge Mann überquerte die Straße gegen 12.20 Uhr den bisherigen Ermittlungen zufolge hinter dem dortigen Fußgängerüberweg. Dabei wurde er von der vorderen rechten Front des in Schrittgeschwindigkeit fahrenden Kia Sportage einer 72-Jährigen erfasst. Der 19-Jährige stürzte zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden war nicht entstanden. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kehrmaschine umgekippt

Ein Fahrfehler dürfte ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Unfall einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine am Donnerstagvormittag auf der Flughafenstraße gewesen sein. Ein 50-Jähriger war gegen elf Uhr mit seiner Kehrmaschine Kärcher auf der Flughafenstraße von Echterdingen in Richtung Plieningen unterwegs und wollte an der Ausbuchtung auf Höhe der Stadtbahnendhaltestelle wenden. Im Scheitelpunkt der Kurve kippte die Maschine, ein sogenannter Knicklenker, um und kam auf der rechten Seite im Grünstreifen zum Liegen. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Arbeitsmaschine, an der ein Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Dußlingen (TÜ): Falsches Schuldeingeständnis nach Unfallflucht

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der L384 ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen zwei Männer im Alter von 39 und 22 Jahren unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der versuchten Strafvereitelung. Kurz nach 5.45 Uhr fuhr ein 58 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes auf der Landesstraße von Gomaringen kommend in Fahrtrichtung Nehren. An der Einmündung "Höhnisch" zeigte die Ampel für ihn Grün. Zeitgleich fuhr der Fahrer eines BMW von Dußlingen herkommend auf der Rechtsabbiegespur geradeaus auf die Landesstraße und kollidierte dort mit dem Mercedes. Als die beiden Unfallbeteiligten ausstiegen und sich unterhielten, äußerte der Unfallverursacher, dass er keinen Führerschein habe. Als der 58-Jährige die Polizei verständigte, ergriff der Andere die Flucht, verlor hierbei jedoch das Kennzeichen seines Wagens. Während der Unfallaufnahme kam nun ein 22 Jahre alter Mann in dem Unfallwagen zur Unfallstelle und behauptete, den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Da er aber weder etwas zum Hergang sagen konnte, noch von dem 58-Jährigen wiedererkannt wurde, räumte er schließlich ein, mit dem tatsächlichen Fahrer die Kleidung getauscht und fälschlicherweise die Schuld auf sich genommen zu haben. Der 39-jährige tatsächliche Unfallverursacher konnte in der Folge schnell ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. (sm)

