POL-RT: WEISSER RING e.V. und Polizei informieren auf der Gartenschau Balingen

Gemeinsam informieren der Verein WEISSER RING und das Polizeipräsidium Reutlingen ab kommender Woche auf der Gartenschau Balingen über verschiedene Kriminalitätsthemen und geben den Besuchern dabei wichtige Präventionstipps an die Hand. Dazu werden am Dienstag, 30.05.2023, Sonntag, 09.07.2023, Dienstag, 22.08.2023, und Freitag, 01.09.2023, jeweils von 9 Uhr bis 19 Uhr, Mitarbeiter beider Institutionen am Outdoor-Stand des Landkreispavillons neben dem Balinger Stadtarchiv beraten, Informationsmaterial bereitstellen sowie Rede und Antwort stehen.

Beleuchtet werden aktuelle Kriminalitätsthemen, um die Besucher über die Vorgehensweisen von Straftätern aufzuklären. So sollen möglichst viele Straftaten vermieden werden. Den Tätern zuvor zu kommen und nicht Opfer zu werden ist ein wichtiger Grundsatz der Kriminalprävention. Jede vermiedene Tat führt letztendlich zu mehr Sicherheit für unsere Gesellschaft.

Zivilcourage-Tipps der bundesweiten AKTION-TU-WAS sollen die Besucher ermutigen, in brenzligen Situationen angemessen zu reagieren, Opfern von Straftaten zu helfen und über den Notruf 110 die Polizei zu alarmieren. Des Weiteren werden Tipps rund um die Themen "Sicher unterwegs im öffentlichen Raum" sowie Betrug und Diebstahl bei den Gesprächen eine Rolle spielen. Diebstähle wie beispielsweise von Fahrrädern, Pedelecs und Geldbörsen sind alltäglich, könnten aber in den meisten Fällen durch gute Sicherungen bzw. umsichtiges Verhalten vermieden werden. Wer die Maschen der Gauner kennt und entsprechend vorbereitet ist, kann ihnen am Ende gezielt Paroli bieten.

Dem Verein WEISSER RING wie auch dem Polizeipräsidium Reutlingen sind die geplanten Präventionsveranstaltungen mit vielen Bürgerkontakten auf der Gartenschau Balingen ein besonderes Anliegen, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Denn durch Wissen, konsequentes Handeln und gemeinsames Agieren lassen sich Straftäter abschrecken und damit Opfer sowie Schäden vermeiden. Darüber hinaus informiert der Verein WEISSER RING über Unterstützungsmöglichkeiten für Opfer von Straftaten.

Präventionstipps im Internet: www.polizei-beratung.de, www.polizei-bw.de und www.weisser-ring.de, www.aktion-tu-was.de.

