POL-RT: Auseinandersetzung; Brände; Verkehrsunfälle; Arbeitsunfall

Mann auf Baugerüst

Zu einem Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften ist es am Dienstagabend, ab 20.15 Uhr, in Reutlingen gekommen. Ein Mann hatte sich zuvor auf ein Baugerüst in der Kanzleistraße begeben, welches er auch nach mehrmaliger Ansprache nicht selbstständig verlassen wollte. Aufgrund der bestehenden Sturzgefahr wurde er in der Folge durch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz in Gewahrsam genommen und mit einer Drehleiter der Feuerwehr zu Boden gebracht. Im weiteren Verlauf wurde er in eine Fachklinik überstellt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (jp)

Bad Urach (RT): 37-Jähriger angegangen

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am späten Dienstagabend an der Einmündung Olga-/ Neuffener Straße ereignet hat. Ein 37-Jähriger war gegen 22.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Olgastraße unterwegs und musste an der Einmündung mit der Neuffener Straße verkehrsbedingt anhalten. Dort traf er auf drei Männer, die das Fahrrad des 37-Jährigen festgehalten und anschließend auf ihn eingeschlagen und -getreten haben sollen. Anschließend ergriffen die Angreifer die Flucht. Der nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte 37-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief erfolglos. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Mülleimer in Brand geraten

Eine unachtsam entsorgte Zigarette könnte nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für den Brand am Dienstagabend auf einer Terrasse in der Bachstraße gewesen sein. Gegen 23 Uhr wurde der bereits gelöschte Brand bei den Leitstellen von Rettungsdienst und Feuerwehr gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein Bewohner zuvor eine offenbar nicht vollständig erkaltete Zigarettenkippe in den Mülleimer geworfen. Dieser fing in der Folge Feuer, durch das neben der Hausfassade auch das auf der Terrasse befindliche Mobiliar in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Brand konnte mit Hilfe eines Gartenschlauchs von dem Bewohner gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften ausgerückt. (rn)

Köngen (ES): Brand von Akku

Ein brennender Akku hat in der Nacht zum Mittwoch zum Einsatz der Rettungskräfte in der Golterstraße geführt. Kurz vor Mitternacht waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, nachdem eine in einer Wohnung ladende Powerbank mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen hatte. Die Bewohner brachten den Akku ins Freie, wo sich die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften angerückt war, um ihn kümmerte. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Sachschaden war nicht entstanden. (rn)

Wendlingen (ES): Mit geparktem Fahrzeug kollidiert

Ein Radfahrer ist am Dienstagabend in Wendlingen mit einem geparkten Fahrzeug kollidiert und dabei verletzt worden. Der 20-Jährige befuhr mit seinem Mountainbike gegen 18.50 Uhr die Weberstraße, als er an der Kreuzung mit der Spinnerstraße wohl beim Überfahren eines Gullydeckels ins Schwanken geriet und mit einem geparkten Mercedes zusammenstieß. Der Rettungsdienst brachte den Mann anschließend ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt mehrere hundert Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Fußgängerin von Fahrzeug erfasst

Schwere Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Tübingen erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war ein 20 Jahre alter Mann mit einem Fiat Talento kurz vor 17 Uhr auf der Gerstenmühlstraße unterwegs und wollte nach links in den Schleifmühleweg abbiegen. Nachdem er zunächst den Querverkehr abgewartet hatte, fuhr der Mann los und erfasste mit dem Wagen anschließend eine 78-jährige Fußgängerin, die den Schleifmühleweg von der Rappstraße herkommend überqueren wollte. Die Seniorin wurde dabei zu Boden gestoßen. Ein Notarzt sowie der Rettungsdienst versorgten die Frau vor Ort und lieferten sie nachfolgend in eine Klinik ein. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Bei Arbeitsunfall verletzt

Ein Arbeitsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf einer Baustelle in der Gerhard-Kindler-Straße ereignet. Dort war ein 27-Jähriger gegen 8.50 Uhr damit beschäftigt, mit einem größeren Bohrer Löcher zu bohren. Offenbar war die Maschine nicht wie vorgeschrieben vor dem Einsatz mit Schrauben fixiert worden, worauf sich das Gerät komplett in Rotation versetzte und den Mann am Kopf traf. Der verletzte 27-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Stromspeicher in Brand geraten

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, in die Friedrich-List-Straße ausgerückt. Dort hatte in einem Wohn- und Geschäftsgebäude ein Stromspeicher einer Photovoltaikanlage Feuer gefangen. Zwei Zeugen bemerkten Brandgeruch und leiteten erste Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher ein. Der Brand wurde schließlich von der Feuerwehr vollends bekämpft. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (mr)

Bodelshausen (TÜ): Pkw in Brand geraten

Zum Brand eines Pkw sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagnachmittag in die Tübinger Straße nach Bodelshausen ausgerückt. Ein 28-Jähriger war gegen 15.40 Uhr mit einem BMW auf der B27 unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Bodelshausen eine Rauchwolke hinter dem Fahrzeug bemerkte. Er fuhr daraufhin von der Bundesstraße und stellte das Fahrzeug in einer Einmündung der Tübinger Straße ab. Dort stellte er beim Öffnen der Motorhaube einen Schwelbrand an der Isolierung fest. Mit Hilfe von Wassereimern aus einem angrenzenden Wohnhaus begann der 28-Jährige mit den Löscharbeiten, die von der Feuerwehr übernommen wurden. Der BMW wurde anschließend abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

