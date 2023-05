POL-RT: Warnhinweis der Polizei zur sofortigen Verbreitung insbesondere über den Rundfunk (Reutlingen)

Reutlingen (ots) - Münsingen (RT): Unfall in Auingen Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 95.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag in der Hauptstraße ereignet hat. Ein 35-Jähriger befuhr kurz vor 13.30 Uhr mit seinem VW Tiguan die Hauptstraße von Auingen in Richtung Münsingen, als der Wagen im Bereich einer ...

